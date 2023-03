Köln (SID) - Zwei Oberstdorfer auf dem Podest: Die Kombinierer Vinzenz Geiger und Julian Schmid haben beim 55. Weltcupsieg des Norwegers Jarl Magnus Riiber mit den Plätzen zwei und drei ihre Topform unter Beweis gestellt. Routinier Eric Frenzel belegte am Holmenkollen in Oslo im drittletzten Einzel-Wettkampf seiner Karriere den 24. Platz.

Geiger und Schmid kämpften lange Zeit Seite an Seite, am Ende hatte Olympiasieger Geiger gegenüber seinem Freund und Zimmerkollegen das bessere Finish. Der dreimalige WM-Zweite Schmid hatte am Samstag noch Rang zwei hinter dem in seiner Heimat unschlagbaren Riiber belegt.

"Das war absolut genial", sagte Geiger im ZDF: "Wir zwei Zweiter und Dritter, das fühlt sich wie Erster und Zweiter an. Riiber ist auf dieser Schanze unglaublich gut." Auch Bundestrainer Hermann Weinbuch war zufrieden: "Mit zwei Podestplätzen ist es optimal gelaufen. Unsere Taktik ist genau aufgegangen."

Geiger "klaute" seinem Freund Schmid aber auch 20 Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup. Dort liegt nun der Österreicher Johannes Lamparter, der am Sonntag Sechster wurde, mit 1325 Punkten vor Schmid (1179) und Jens Luraas Oftebro (Norwegen/1173). Die letzten zwei Wettkämpfe finden am 25./26. März in Lahti statt.

Riiber, Vierfach-Weltmeister von Planica, hatte am Samstag sogar mit einem Vorsprung von fast zwei Minuten auf Schmid gewonnen - und war rückwärts über die Ziellinie gelaufen. Chancen auf seinen fünften Triumph im Gesamtweltcup in Folge hat der Dominator nach einer langen Krankheitspause zu Jahresbeginn nicht mehr.