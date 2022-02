Ski-Freestyle-Star Eileen Gu hat auch in ihrem dritten Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Peking souverän das Finale erreicht.

Peking (SID) - Ski-Freestyle-Star Eileen Gu hat auch in ihrem dritten Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Peking souverän das Finale erreicht. In der Halfpipe-Qualifikation landete die gebürtige US-Amerikanerin, die für Gastgeber China startet, nach zwei überlegenen Runs mit 95,50 Punkten an der Spitze. Auch Sportsoldatin Sabrina Cakmakli (Partenkirchen/71,50) ist als Zwölfte bei der Entscheidung am Freitag (ab 9.30 Uhr OZ/2.30 MEZ) dabei.

Die einzige Deutsche im Feld, die 2018 in Pyeongchang Achte geworden war, schaffte knapp den Sprung ins Finale der besten Zwölf. Bislang war sie in dieser Saison nicht über Rang 13 hinausgekommen. "Ich bin einfach nur mega glücklich und kann es gar nicht glauben", sagte Cakmakli: "Ich freue mich riesig, dass ich morgen nochmal fahren darf."

Zweite in der Qualifikation am Donnerstag wurde Vize-Weltmeisterin Rachael Karker (Kanada/89,50) vor der Estin Kelly Sildaru (87,50), die im Slopestyle Bronze gewonnen hatte. Die 18-jährige Gu hat nach Gold im Big Air und Silber im Slopestyle in Zhangjiakou die Chance auf ihre dritte Medaille bei den Winterspielen.