Annika Hocke und Robert Kunkel führen das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Eiskunstlauf-WM vom 22. bis 25. März in Saitama an.

Köln (SID) - Die EM-Dritten Annika Hocke und Robert Kunkel führen das neunköpfige Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften vom 22. bis 25. März in Saitama vor den Toren Tokios an. Die Berliner Paarläufer hatten bei den europäischen Titelkämpfen im Januar in Espoo/Finnland die Bronzemedaille gewonnen.

Das zweite deutsche Paarlauf-Duo bilden bei der WM Alissa Jefimowa und Ruben Blommaert (Oberstdorf/Berlin). Zum DEU-Team gehören außerdem die deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan aus Oberstdorf sowie in der Frauen-Konkurrenz Nicole Schott ( Essen) und die Mannheimerin Kristina Isaev.