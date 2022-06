Kanute Peter Kretschmer hat sich bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der "Finals" in Berlin den Titel im Einer-Canadier über 160 m gesichert.

Berlin (SID) - Kanute Peter Kretschmer hat sich bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der "Finals" in Berlin den Titel im Einer-Canadier über 160 m gesichert. Der London-Olympiasieger gewann am Samstag das Duell gegen Nico Pickert (Bochum) im Foto-Finish. "Ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Beim Zielsprung gehört auch ein bisschen Glück dazu", sagte Kretschmer, der im Vorlauf Sebastian Brendel bezwungen hatte, in der ARD.

Der Berliner Tim Hecker, der bei den Olympischen Spielen in Tokio an der Seite von Brendel Bronze im Canadier-Zweier gewonnen hatte, gewann das kleine Finale gegen Moritz Adam (Potsdam) und wurde Dritter.

Im Einer-Kajak der Frauen unterstrich Jule Hake ihre Vormachtstellung im deutschen Team. Die 22-Jährige aus Lünen gewann das Finale gegen Paulina Paszek (Hannover) souverän. Bronze ging an Caroline Arft (Essen).