München (SID) - Biathletin Hanna Kebinger hat beim Weltcup in Nove Mesto das beste Ergebnis ihrer Karriere erreicht. Die 25-Jährige belegte beim Verfolger über 10 km einen starken siebten Rang. Beste Deutsche war Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick, die in einem engen und spannenden Rennen wie am Vortag Sechste wurde. Kebinger setzte die beiden letzten Schüsse daneben und verpasste somit einen Podestplatz.

Der Sieg ging wie im Sprint an die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (1) vor ihrer Teamkollegin Ingrid Landmark Tandrevold (1/+2,2) und der Französin Anais Chevalier-Bouchet (0/+15,3). Herrmann-Wick leistete sich drei Schießfehler und lag 1:09,6 Minuten hinter Röiseland. Kebinger hatte 1:10,3 Minuten Rückstand. Vanessa Voigt (2/+2:03,4) rundete als Zwölfte das gute Ergebnis der deutschen Mannschaft ab.

Sophia Schneider fehlte beim Verfolger und wird auch am Sonntag in den Staffeln nicht zum Einsatz kommen. Die 25-Jährige habe "anhaltende muskuläre Probleme im Schulter- und Halswirbelbereich", teilte DSV-Teamarzt Sebastian Torka mit. Die Entscheidung sei auch mit Blick auf die beiden verbleibenden Weltcups in Östersund und Oslo gefallen. Schneider, die bei der Heim-WM in Oberhof überzeugt hatte, war am Freitag im Sprint nur 46. geworden.