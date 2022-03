Hamburg (SID) - Den deutschen Paarlauf-Meistern Minerva Hase und Nolan Seegert aus Berlin sowie den Dortmunder Eistänzern Katharina Müller und Tim Dieck ist von den russischen Behörden die Einreise verweigert worden. Alle vier Athleten sind Sportsoldaten der Bundeswehr. Der Eislauf-Weltverband ISU hatte zuvor erklärt, dass wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine Sportler aus Russland und Belarus nicht mehr an ISU-Veranstaltungen teilnehmen dürfen.

Die EM-Achten Hase/Seegert wollten sich in Sotschi auf die Weltmeisterschaften vom 23. bis 26. März in Montpellier vorbereiten. Dagegen sind Müller/Dieck nicht für die Welttitelkämpfe nominiert worden, sie trainierten in der Vergangenheit mehrfach zeitweise in Moskau.