Der zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasieger Yuzuru Hanyu hat wegen einer Knöchelverletzung seine Teilnahme an den Weltmeisterschaften abgesagt.

Tokio (SID) - Der zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasieger Yuzuru Hanyu hat wegen einer hartnäckigen Knöchelverletzung seine Teilnahme an den Weltmeisterschaften vom 23. bis 26. März in Montpellier abgesagt. Bereits gehandicapt von dieser Blessur, hatte sich der 27 Jahre alte Japaner bei den Winterspielen im Februar in Peking mit Rang vier begnügen müssen.

In der chinesischen Hauptstadt war die Goldmedaille an Weltmeister Nathan Chen aus den USA gegangen. Hanyus Landsleute Yuma Kagiyama und Shoma Uno hatten die Plätze zwei und drei belegt.