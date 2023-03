Köln (SID) - Kombinierer Julian Schmid hat beim Weltcup in Oslo nach einem guten Sprung erneut Chancen auf das Podest. Einen Tag nach seinem zweiten Platz flog der Oberstdorfer am Holmenkollen auf 121,0 m und geht als Vierter in den Langlauf über zehn Kilometer (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport). In Führung liegt erneut Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, der mit weniger Anlauf auf 125,0 m kam.

Riiber, Vierfach-Weltmeister von Planica, geht 13 Sekunden vor dem Österreicher Franz-Josef Rehrl in die Loipe. Dahinter klafft eine große Lücke: Schmid hat schon einen Rückstand von 1:39 auf den Dominator, zum Dritten Martin Fritz ( Österreich) fehlen ihm aber nur 17 Sekunden.

Gut im Rennen liegt zudem Olympiasieger Vinzenz Geiger (+1:54) als Achter. Eric Frenzel (+3:34) folgt im drittletzten Einzel-Wettkampf seiner Karriere erst auf Position 35. Besser lief es für Jakob Lange (14./+2:17), Johannes Rydzek (18./+2:36) und Terence Weber (20./+2:38).