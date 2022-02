Peking (SID) - Mikaela Shiffrin hat ihre Favoritenrolle für die Kombination unterstrichen. Die US-Amerikanerin war am Mittwoch die Schnellste im letzten Abfahrtstraining für den alpinen Zweikampf. Der Wettbewerb am Donnerstag (10.30/14.00 Uhr OZ, 3.30/7.00 MEZ) ist Shiffrins letzte Chance auf eine Einzelmedaille bei Olympia in Peking.

Die 26-Jährige hatte beim Testlauf für die erste Teildisziplin stolze 0,93 Sekunden Vorsprung auf die zweimalige Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz). Holdener gilt neben ihrer Teamkollegin Michelle Gisin als schärfste Shiffrin-Rivalin.

Petra Vlhova (Slowakei), bei der jüngsten WM Zweite hinter Shiffrin, ist nach ihrem Olympiasieg im Slalom bereits abgereist. Deutsche Athletinnen sind nicht dabei, beim Training am Mittwoch gingen nur 14 Läuferinnen an den Start.