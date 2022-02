Peking (SID) - Der noch immer in Corona-Isolation sitzende Kombinierer-König Jarl Magnus Riiber hat seine Hoffnung auf einen Start bei den Olympischen Spielen beinahe aufgegeben. "Ich bezweifle stark, dass ich rechtzeitig negativ getestet werde. Ich bin realistisch: Ich glaube nicht, dass ich hier noch antreten werde", sagte der Norweger am Donnerstag den Medien VG und TV2.

Goldkandidat Riiber, der im Weltcup acht Saisonsiege gefeiert hat, war kurz vor Beginn der Winterspiele in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Samstag läuft zwar seine zehntägige Quarantäne ab, allerdings sind seine CT-Werte weiterhin zu niedrig. Ändert sich das nicht, darf Riiber weder im Einzel am Dienstag noch in der Staffel am Donnerstag starten.

Riiber gab an, den Messergebnissen nicht völlig zu trauen. "Es hängt alles davon ab, wie sie den Test machen. Manche streicheln nur die Zunge, andere bohren tief in den Hals", sagte er.

Wie Riiber warten auch Eric Frenzel und Terence Weber weiter auf grünes Licht. Bundestrainer Hermann Weinbuch hatte am Donnerstag erklärt, er sei "sehr skeptisch" dass beide rechtzeitig fit werden. Nötig sind zwei negative Tests mit einem Abstand von 24 Stunden oder drei Tage in Folge, an denen der CT-Wert über dem Grenzwert von 35 liegt.