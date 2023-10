Leon Draisaitl verfolgt die Krise des 1. FC Köln aus dem fernen Kanada - und glaubt an eine Wende.

Leon Draisaitl verfolgt die Krise des 1. FC Köln aus dem fernen Kanada und glaubt an eine Wende beim Fußball-Bundesligisten. "Wenn ein Sieg kommt, kommt dann hoffentlich der zweite und sie können sich ein bisschen freispielen", sagte der Eishockeystar vom NHL-Klub Edmonton Oilers, "ich drücke alle Daumen, die ich habe."

Der FC ist nach sieben Spieltagen mit nur einem Pünktchen Tabellenletzter. Edelfan Draisaitl, in Köln geboren und aufgewachsen, hofft, "dass der FC das so schnell wie möglich herumgerissen bekommt". Der Klub habe zwar "viele schwere Spiele zum Anfang" in der Bundesliga gehabt, doch es werde "mit Sicherheit nicht leichter".

Draisaitl (27) startet mit den Oilers in der Nacht auf Donnerstag (04.00 Uhr MESZ) bei den Vancouver Canucks in die neue NHL-Saison.