Boston (SID) - Die Boston Bruins aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben sich von ihrem Trainer Bruce Cassidy getrennt. In dieser Saison war Boston in der ersten Play-off-Runde an den Carolina Hurricanes gescheitert.

Cassidy hatte den sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger Anfang 2017 übernommen. Boston erreichte unter dem 57-Jährigen in jeder Saison die Play-offs. 2019 führte der Kanadier die Bruins bis ins Finale, dort unterlag Boston nach sieben Spielen jedoch den St. Louis Blues.