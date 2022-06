Berlin (SID) - Mit seinen starken Leistungen bei der Eishockey-WM in Finnland hat sich Nationalspieler Kai Wissmann einen Vertrag beim NHL-Klub Boston Bruins verdient. Der Verteidiger vom deutschen Meister Eisbären Berlin erhält beim sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger einen sogenannten entry level contract über ein Jahr. Das gaben die Bruins am Dienstag bekannt.

Der 25-Jährige aus Villingen-Schwenningen, der bei der WM zwei Tore und fünf Assists verbucht hatte, erhält 825.000 Dollar. Für die Eisbären, mit denen er in diesem Jahr den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erfolgreich verteidigte, kam Wissman in 55 Hauptrundeneinsätzen auf 20 Scorerpunkte (4 Tore, 16 Vorlagen). In den Play-offs kamen sieben (1 Tor, 6 Assists) hinzu.