Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum dritten Mal hintereinander gewonnen.

Berlin (SID) - Eishockey-Superstar Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL immer besser in Fahrt. Die Oilers holten durch das 7:5 gegen die Detroit Red Wings mit den deutschen Profis Moritz Seider und Thomas Greiss ihren dritten Sieg in Folge. Draisaitl steuerte zwei Torvorlagen bei, mit nun 83 Punkten ist der gebürtige Kölner drittbester Scorer dieser Saison.

Auch Seider konnte sich in die Scorerliste eintragen, auch wenn sein 37. Assist im 60. Spiel die Niederlage der Red Wings nicht verhindern konnte. Das lag auch daran, dass sein deutscher Teamkollege Greiss einen rabenschwarzen Tag im Tor erwischte: Der gebürtige Füssener kassierte aus sechs Schüssen drei Gegentore und wurde bereits nach 4:35 Minuten durch Alex Nedeljkovic ersetzt. Der US-Amerikaner machte es anschließend besser und hielt 22 von 25 Schüssen.

Geschichte schrieb unterdessen Ausnahmekönner Alexander Owetschkin. Der Russe von den Washington Capitals überflügelte beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gegen die New York Islanders mit seinem 767. Tor den Tschechen Jaromir Jagr. Owetschkin ist nun in der ewigen Torschützenliste der NHL alleiniger Dritter hinter den Eishockey-Ikonen Wayne Gretzky (894) und Gordie Howe (801).

"Das ist ziemlich cool", sagte Owetschkin (36) hinterher: "All diese Legenden hinter sich zu lassen, ist etwas für die Geschichte."