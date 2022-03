Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl bleibt mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf Erfolgskurs.

Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Eishockey-Topstar Leon Draisaitl bleibt mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf Erfolgskurs. Der Nationalspieler steuerte einen Treffer beim deutlichen 6:1 gegen die Buffalo Sabres bei, für Edmonton war es der vierte Sieg in Folge.

Draisaitl hat mittlerweile 40 Tore und insgesamt 84 Scorerpunkte auf dem Konto. Damit liegt er in beiden Statistik-Wertungen auf Platz zwei der Liga. Die Oilers belegen in der Pacific Division der Western Conference den dritten Rang.

Wie Draisaitl konnte auch Moritz Seider einen Sieg feiern. Seiders Detroit Red Wings gewannen 1:0 bei den Vancouver Canucks und beendeten damit ihre Negativserie von sechs Niederlagen in Folge. Thomas Greiss stand dabei nicht im Tor.