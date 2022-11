Köln (SID) - Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl erzielte zwar seinen elften Saisontreffer für die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL, konnte allerdings die 2:5-Niederlage bei den New Jersey Devils nicht verhindern. Der gebürtige Kölner war in der 14. Minute in Überzahl zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich.

Draisaitl erhöhte sein Scorerkonto aus Treffern und Torvorlagen damit auf 31 und rangiert vier Zähler hinter seinem Teamkollegen und zweiten Oilers-Ausnahmespieler, Connor McDavid, in der Gesamt-Scorerwertung. Der deutsche Oilers-Stürmer war 22:53 Minuten auf dem Eis.

Als Ersatzkeeper auf der Bank erlebte Ex-Nationaltorwart Thomas Greiss den 3:1-Erfolg seiner St. Louis Blues gegen die Anaheim Ducks mit.