Köln (SID) - Die Edmonton Oilers haben trotz eines Treffers von Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die nächste deutliche Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem 0:4 gegen die Vegas Golden Knights verloren die Kanadier am Mittwochabend (Ortszeit) mit 1:4 gegen die Chicago Blackhawks. Nationalspieler Draisaitl traf zum zwischenzeitlichen 1:2.

Verteidiger Moritz Seider präsentiert sich in seiner Debütsaison weiter in starker Form. Der 20-Jährige von den Detroit Red Wings sammelte beim 6:3 bei den Philadelphia Flyers seine Assists Nummer 26 und 27. Zudem stand der Nationalspieler mit knapp 23 Minuten bei Detroit am längsten auf dem Eis.