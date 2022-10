Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL den vierten Sieg in Serie eingefahren.

Köln (SID) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL den vierten Sieg in Serie eingefahren. Nationalstürmer Draisaitl steuerte zum 3:2 der Kanadier in der zweiten "Battle of Alberta" der Saison bei den Calgary Flames eine Torvorlage bei.

Mit 15 Punkten liegt der gebürtige Kölner gleichauf mit Teamkollege Connor McDavid hinter Bostons David Pastrnak (16) auf Platz zwei der NHL-Scorerliste. McDavid war beim Sieg über die Flames, die das erste Prestigeduell 4:3 gewonnen hatten, mit einem Treffer und zwei Assists der überragende Spieler. Edmonton ist mit zwölf Zählern aus neun Spielen hinter den Vegas Golden Knights (14) zweitbestes Team im Westen.

Trotz des vierten Saisontors von Angreifer Nico Sturm kassierten die San Jose Sharks beim 3:4 bei Tampa Bay Lightning ihre achte Niederlage im elften Spiel. Der gebürtige Augsburger Sturm setzte seinen Aufwärtstrend fort, traf zum dritten Mal in den jüngsten vier Spielen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen feierten Stürmer John-Jason Peterka und die Buffalo Sabres beim 5:3 gegen die Chicago Blackhawks wieder einen Sieg, Youngster Peterka blieb ohne Torbeteiligung. Auch Abwehr-Ass Moritz Seider und die Detroit Red Wings stoppten den Abwärtstrend nach zwei Pleiten und besiegten Minnesota Wild 2:1.

Nationalstürmer Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators bei den Florida Panthers (3:5) die zweite Niederlage in Folge. Goalie Philipp Grubauer kam beim 3:1-Heimsieg von Seattle Kraken gegen die Pittsburgh Penguins nicht zum Einsatz.