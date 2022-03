Tim Stützle, Nico Sturm und Philipp Grubauer haben in der NHL trotz guter Leistungen mit ihren Mannschaften Niederlagen kassiert.

München (SID) - Tim Stützle, Nico Sturm und Philipp Grubauer haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL trotz guter Leistungen mit ihren Mannschaften Niederlagen kassiert. Am deutlichsten unterlagen die Minnesota Wild, die Sturm beim 3:6 gegen die Dallas Stars zunächst mit seinem neunten Saisontreffer sogar in Führung gebracht hatte. Minnesota ist dennoch weiter auf Play-off-Kurs.

Stützle steuerte beim knappen 1:2 der Ottawa Senators bei den Vegas Golden Knights die Vorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleich bei. Grubauer zeigte beim 2:3 von Seattle Kraken bei den Carolina Hurricanes mit 30 von 33 abgewehrten Schüssen eine solide Leistung. Ottawa und Seattle haben im Kampf um die Play-offs keine Chancen.