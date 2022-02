Frankfurt am Main (SID) - Die Edmonton Oilers haben mit dem deutschen Starspieler Leon Draisaitl die zweite Niederlage unter ihrem neuen Trainer kassiert. Die Kanadier unterlagen dem Titelverteidiger Tampa Bay Lightning in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL 3:5. Draisaitl war an allen drei Treffern seines Teams beteiligt, konnte die nächste Pleite unter Chefcoach Jay Woodcroft aber nicht verhindern.

Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid erzielte zwei Tore. Das Duo der Oilers rückte mit jeweils 73 Punkten wieder gemeinsam an die Spitze der Scorerliste. Die ersten fünf Partien unter dem neuen Coach hatten die Oilers gewonnen.

Auch Moritz Seider musste trotz der nächsten guten Leistung in seiner Debütsaison eine Niederlage hinnehmen. Mit den Detroit Red Wings verlor der Jungstar 2:5 in der eigenen Halle gegen die Colorado Avalanche, Seider lieferte zu beiden Treffern die Vorlage.