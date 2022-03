Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine krachende Niederlage hinnehmen müssen.

Pittsburgh (SID) - Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine krachende Niederlage hinnehmen müssen. Mit den Detroit Red Wings unterlag der Verteidiger bei den Pittsburgh Penguins mit 2:11. Es war die dritte Pleite in Serie und die zwölfte in den vergangenen 15 Spielen.

Auch Nico Sturm ging mit Colorado Avalanche als Verlierer vom Eis. Beim 2:3 gegen seinen bisherigen Klub Minnesota Wild fiel der entscheidende Treffer erst nach 15 Sekunden in der Verlängerung. Sturm war in der vergangenen Woche von Minnesota nach Colorado transferiert worden. Seine neue Mannschaft bleibt mit 46 Siegen bei 14 Niederlagen dennoch die beste in der NHL.