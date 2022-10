Trotz eines Treffers von Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm haben die San Jose Sharks die nächste Niederlage in der NHL kassiert.

Berlin (SID) - Trotz eines Treffers von Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm haben die San Jose Sharks die nächste Niederlage in der NHL kassiert. Gegen die Vegas Golden Knights verloren die Kalifornier am Dienstag (Ortszeit) mit 2:4. Sturm, in der Vorsaison Meister mit Colorado Avalanche, hatte mit seinem vierten Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. Die Sharks stehen bei sieben Pleiten und nur zwei Siegen.

Auch Moritz Seider musste mit den Detroit Red Wings eine bittere Niederlage hinnehmen. Bei den New Jersey Devils setzte es eine 2:6-Pleite, Verteidiger Seider gab in 19:20 Minuten Eiszeit einen Schuss auf das Tor ab. Für Detroit war es die dritte Niederlage im sechsten Spiel. Insgesamt gewannen die Reds Wings nur eine der vergangenen vier Partien.

Torhüter Philipp Grubauer war beim 5:1-Sieg von Seattle Kraken gegen die Buffalo Sabres indessen zum Zuschauen verdammt. Wegen einer nicht näher definierten Unterkörperverletzung fehlte der 30-Jährige, der 2018 mit den Washington Capitals den Stanley Cup gewonnen hatte. Bei den Sabres stand Grubauers Landsmann John Peterka 13:43 Minuten auf dem Eis und verbuchte einen Torschuss.