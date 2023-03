Moritz Seider und seine Detroit Red Wings haben ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gestoppt.

Frankfurt am Main (SID) - Moritz Seider und seine Detroit Red Wings haben ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gestoppt. Nach zuvor sechs Pleiten in Folge gewann Detoit trotz eines 0:2-Rückstands noch 4:3 gegen die Chicago Blackhawks. Dabei gab der deutsche Abwehrspieler die Vorlage zum ersten Treffer der Red Wings.

Detroit liegt im Osten auf dem 13. Platz, Chicago ist Letzter im Westen.