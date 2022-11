Eishockey-Ausnahmetalent Moritz Seider hat zum dritten Sieg in Serie seiner Detroit Red Wings in der NHL mit zwei Vorlagen entscheidend beigetragen.

Detroit (SID) - Eishockey-Ausnahmetalent Moritz Seider hat zum dritten Sieg in Serie seiner Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL entscheidend beigetragen. Der 21-Jährige bereitete beim 3:2 nach Verlängerung gegen die New York Rangers den Treffer von Matt Luff zum zwischenzeitlichen 1:2 ein. Auch beim Siegtreffer von Dominik Kubalik in der Verlängerung war Seider der Vorlagengeber.

Der frühere Mannheimer hat damit in zwölf Spielen fünf Assists geliefert. In der vergangenen Saison war Seider als erster Deutscher mit der Calder Trophy für den besten NHL-Rookie ausgezeichnet worden. Die Red Wings stehen mit sieben Siegen nach wie vor auf Platz zwei der Atlantic Division.