Köln (SID) - Eishockey-Nationalverteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings hat sich erneut in die Torschützenliste in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingetragen. Der 21 Jahre alte Ex-Mannheimer erzielte beim 2:4 seines Teams gegen die Toronto Maple Leafs in der fünften Minute das zwischenzeitliche 1:0 für die Gastgeber, es war sein zweiter Saisontreffer.

Zum Tor zum Endstand in der 53. Minute leistete der deutsche Abwehrspieler die Vorarbeit. Es war Seiders neunter Assist in der laufenden Saison.

Eine Torvorlage steuerte auch John-Jason Peterka für die Buffalo Sabres bei, die allerdings nach Verlängerung mit 5:6 gegen Tampa Bay Lightning verloren. Steven Stamkos traf in der Overtime (63.) für Tampa.