Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Youngster Moritz Seider hat in der NHL mit einem starken Auftritt zum Überraschungserfolg seiner Detroit Red Wings beigetragen. Einen Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Titelanwärter Boston Bruins revanchierten sich Seider und Detroit mit einem 5:3-Sieg. Der 21 Jahre alte Verteidiger erzielte nach einem starken Sololauf in Unterzahl das zwischenzeitliche 2:0 und verbuchte zudem einen Assist.

Der Underdog dominierte das beste Team der Liga, das als erstes bereits für die Play-offs qualifiziert ist, zwei Drittel lang und führte zwischenzeitlich mit 4:0. Boston kämpfte sich bis auf ein Tor ran, die Red Wings trafen aber kurz vor Schluss nochmal ins leere Tor und fuhren den Sieg ein.

Zuvor war Detroit in der nordamerikanischen Profiliga allerdings nur ein Sieg in acht Spielen gelungen, weshalb die Play-off-Plätze ein großes Stück entfernt sind. In der Eastern Conference liegt das Seider-Team auf Platz 13.