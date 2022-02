Köln (SID) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer erlebt mit dem neuen NHL-Team Seattle Kraken weiter eine ernüchternde erste Saison in der nordamerikanischen Eliteliga. Mit dem 1:3 bei den San Jose Sharks kassierte Seattle seine siebte Niederlage in Serie und steht bei nur 16 Siegen in 55 Spielen (37 Punkte). Immerhin: Rekordmeister Montreal Canadiens hat noch vier Zähler weniger geholt als die Debütanten.

Gegen San Jose wurde Grubauer nur bei 19 Schüssen geprüft, aber dreimal überwunden. Seattle erzielte bei 37 Torschüssen nur den Treffer von Morgan Geekie zum zwischenzeitlichen Ausgleich.