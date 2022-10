Eishockeystürmer Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Ottawa Senators den dritten Sieg in Serie gefeiert.

Köln (SID) - Eishockeystürmer Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Ottawa Senators den dritten Sieg in Serie gefeiert. Beim 6:2 gegen die Arizona Coyotes gelangen dem früheren Mannheimer zwei Assists, für den 20-Jährigen waren es in der neuen Saison die Vorlagen Nummer drei und vier.

Leon Draisaitl musste derweil mit den Edmonton Oilers einen Rückschlag hinnehmen. Den St. Louis Blues unterlagen die Kanadier mit 0:2, für das Team um den Kölner war es die dritte Niederlage im fünften Spiel. "Offensiv ging nicht viel", sagte Draisaitl nach dem Spiel und lobte den Gegner: "Sie sind ein Play-off-Team."

Nico Sturm kassierte mit den San Jose Sharks beim 1:2 bei den New Jersey Devils die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Der 27-Jährige, in der vergangenen Saison Stanley-Cup-Sieger mit Colorado Avalanche, war am einzigen Treffer nicht beteiligt.

Auch für Youngster John Peterka war nichts zu holen. Mit den Buffalo Sabres ging der 20-Jährige bei den Vancouver Canucks 1:5 unter.