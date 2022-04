Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm bleibt mit Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Top-Liga NHL das Maß der Dinge.

Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm bleibt mit Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Top-Liga NHL das Maß der Dinge. Der zweimalige Meister feierte mit einem 4:2 gegen die San Jose Sharks den 48. Saisonsieg und verteidigte damit seine Spitzenposition in der Western Conference. Sturm spielte gut zehn Minuten und stand bei einem der beiden Gegentreffer auf dem Eis.

Der 26-Jährige war erst Mitte März von den Minnesota Wild zum Titelkandidaten aus Colorado gewechselt. Dort wartet er nach sechs Einsätzen noch auf seine erste Torbeteiligung.