Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat mit seinem neuen Klub San Jose Sharks auch das zweite Saisonspiel in der nordamerikanischen NHL verloren. Im zweiten Duell der "Global Series" in Prag unterlagen die Sharks wie am Vortag den Nashville Predators mit 2:3. Spiel eins hatten die Predators an gleicher Stelle mit 4:1 gewonnen.

San Jose führte zweimal, doch Nashville schlug angeführt von Nino Niederreiter zurück. Der Schweizer Nationalspieler wurde mit seinen Treffern zum 1:1 und 3:2 zum entscheidenden Mann. Center Sturm, der nach dem Stanley-Cup-Gewinn mit Colorado Avalanche im Sommer zu den Sharks gewechselt war, konnte kaum Akzente setzen.

Die Spiele zwischen San Jose und Nashville waren die ersten Duelle der neuen Saison, die "regulär" am Dienstag (Ortszeit) in Nordamerika beginnt.