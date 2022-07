Berlin (SID) - Die deutschen Eishockey-Profis Nico Sturm und Thomas Greiss bleiben der nordamerikanischen Profiliga NHL erhalten. Stanley-Cup-Sieger Sturm wechselt von Champion Colorado Avalanche zu den San Jose Sharks. Torhüter Greiss, dessen Vertrag bei den Detroit Red Wings ausgelaufen war, zieht es zu den St. Louis Blues.

Angreifer Sturm unterschrieb bei den Sharks einen Dreijahresvertrag. Der 27-Jährige war erst im März von Minnesota Wild nach Colorado gewechselt, mit dem Team gewann Sturm im Juni als fünfter Deutscher den Stanley Cup.

Greiss erhält bei den Blues einen Einjahresvertrag in Höhe von 1,25 Millionen Dollar plus Bonuszahlungen, wie der Klub mitteilte. Der 36-Jährige hat bislang insgesamt 347 Spiele in der NHL für Detroit, die New York Islanders, die Pittsburgh Penguins, die Phoenix Coyotes und die San Jose Sharks bestritten.