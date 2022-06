Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat zum Auftakt der Halbfinal-Serie in den NHL-Play-offs eine deutliche Pleite kassiert.

New York (SID) - Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat zum Auftakt der Halbfinal-Serie in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine deutliche Pleite kassiert. Das Team aus Florida unterlag 2:6 bei den New York Rangers.

Der Sieger der Serie im Osten trifft im Finale um den Stanley Cup auf die Edmonton Oilers um den deutschen Starspieler Leon Draisaitl oder die Colorado Avalanche. Im Westen steht es 1:0 für Colorado. Für den Einzug in die Finalserie sind vier Siege nötig.