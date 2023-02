Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert. Bei den Carolina Hurricanes verloren die Kanadier 0:4, mit 58 Punkten liegen die Play-off-Plätze weiter außer Reichweite für Stützle und Co.

John-Jason Peterka und die Buffalo Sabres verbesserten derweil ihre Ausgangsposition. Durch ein 3:1 beim direkten Konkurrenten Florida Panthers eroberten die Sabres (64) den zweiten Wild-Card-Rang in der Eastern Conference. Peterka blieb beim zweiten Sieg nacheinander ohne Scorerpunkt, Goalie Craig Anderson glänzte an alter Wirkungsstätte mit 53 Paraden. Buffalo hat sich seit 2011 nicht mehr für die Play-offs qualifiziert.