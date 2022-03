Köln (SID) - Der schwedische Eisschnelllauf-Star Nils van der Poel will seine Profi-Laufbahn nach der Saison beenden. Das kündigte der zweimalige Olympiasieger laut schwedischen Medien auf einer Pressekonferenz vor der Mehrkampf-WM im norwegischen Hamar an.

"Ich werde die Saison als Profi beenden und dann für den Rest meines Lebens ein Amateur-Eisläufer sein", sagte der 25-Jährige am Donnerstag. "Ich habe noch eine Woche Zeit für meine Ambitionen als Profi", sagte er mit Blick auf das Weltcup-Finale in Heerenveen (12./13. März). Bei den Winterspielen in Peking hatte van der Poel über 10.000 m in Weltrekordzeit (12:30,74 Minuten) sowie über 5000 m Gold gewonnen.

Nach den Spielen setzte der Schwede ein Zeichen für Menschenrechte im Gastgeberland China. Van der Poel überreichte der Tochter des inhaftierten schwedisch-chinesischen Regimekritikers Gui Minhai eine seiner beiden Goldmedaillen.