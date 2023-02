Der gesundheitlich angeschlagene Kombinierer-Star Jarl Magnus Riiber verzichtet am Wochenende auch auf die beiden Wettkämpfe in Oberstdorf.

Oberstdorf (SID) - Urlaub statt Weltcup: Der gesundheitlich angeschlagene Kombinierer-Star Jarl Magnus Riiber verzichtet am Wochenende auch auf die beiden Wettkämpfe in Oberstdorf. Damit hat der Dominator aus Norwegen kaum noch Chancen, zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup zu gewinnen und den Rekord von Eric Frenzel einzustellen.

Riiber genoss stattdessen ein paar freie Tage mit Töchterchen Ronja (2) und Freundin Sunna in Seefeld/Tirol. "Der erste Winterurlaub meiner Karriere war ganz schön", schrieb er bei Instagram, nun stehe ein Gesundheitscheck in Oslo und die Vorbereitung auf die WM in Planica (21. Februar bis 5. März) an.

Riiber könnte somit auch die WM-Generalprobe in Schonach (11./12. Februar) verpassen. In diesem Fall wäre der Gewinn der Kristallkugel nahezu ausgeschlossen, schon jetzt liegt der 25-Jährige im Gesamtweltcup nur noch auf Rang vier.

Riiber hatte vier der ersten sieben Wettkämpfe der Saison gewonnen, war Anfang des Jahres aber erstmals krank ausgefallen und verlor dabei nach eigenen Angaben auch viel Gewicht. Beim Seefeld-Triple am vergangenen Wochenende war er am Samstag wegen eines Lochs im Anzug disqualifiziert worden und am Sonntag nicht mehr an den Start gegangen.