Köln (SID) - Die sechsmalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger erwartet ihr zweites Kind. Dies teilte die 34 Jahre alte Miesbacherin auf ihrem Instagram-Account mit. "Wir freuen uns so sehr auf Dich", schrieb Deutschlands Rekord-Winterolympionikin, daneben eine Familienaufstellung mit kleinen Söckchen und dem Spruch "Baby Loading".

In Peking hatte Geisenberger zum dritten Mal in Folge nach Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 einen doppelten Triumph in Einzel und Team gefeiert. Die neunmalige Weltmeisterin hat mit ihrem Ehemann Markus Scheer seit 2020 einen gemeinsamen Sohn.