Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat sich zum 14. Mal den deutschen Meistertitel gesichert. Auf der WM-Bahn in Altenberg präsentierte sich der 34-Jährige rund einen Monat vor den Titelkämpfen in Sachsen (26. bis 28. Januar) in guter Verfassung und gewann vor dem überragend in die Saison gestarteten Weltcup-Führenden Max Langenhan (+0,128 Sekunden). Dritter wurde der junge Timon Grancagnolo (+0,895).

Bei den Frauen setzte sich am Freitag Weltmeisterin Anna Berreiter überlegen mit mehr als einer Sekunde Vorsprung auf die Nachwuchsfahrerinnen Melina Fischer (+1,241) und Alina Bräutigam (+1,286) durch. Im Doppelsitzer siegten Hannes Orlamünder/Paul Gubitz vor den Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt, bei den Frauen gewannen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal.