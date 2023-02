Oberstdorf (SID) - Drei Wochen vor den Weltmeisterschaften hat Kombinierer Julian Schmid beim Heim-Weltcup in Oberstdorf knapp das Podium verfehlt. Beim nächsten Sieg des Gesamtweltcup-Führenden Johannes Lamparter aus Österreich belegte der Lokalmatador den vierten Platz, nach dem Springen war Schmid Fünfter gewesen. Lamparter, zuletzt bereits Sieger beim Seefeld-Triple, siegte vor Jens Luraas Oftebro (Norwegen) und seinem Landsmann Franz-Josef Rehrl.

"Ich bin zu unsauber gelaufen. Es ist immer ärgerlich, Vierter zu werden. Morgen ist auch noch ein Tag", sagte Schmid, Zweiter von Seefeld, in der ARD. Beim Springen sei noch Luft nach oben: "Wenn ich meine Sachen auf der Schanze mache, bin ich vorn dabei und dann kriegen sie mich nicht los."

Bei seinem Heimspiel nicht am Start war Vinzenz Geiger. Der Olympiasieger sei "gesundheitlich noch etwas angeschlagen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch vor dem Wettbewerb: "Um den Formaufbau in Richtung der anstehenden WM in Planica nicht zu gefährden, wird er als Vorsichtsmaßnahme nicht an den Start gehen."

Nach einem Sprung auf 133,5 Meter ging Schmid mit 52 Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Lamparter in die Loipe und war lange Teil einer Fünfergruppe, die ein Führungsduo verfolgte. Lamparter lag zunächst dicht vor Rehrl, zog dann aber an und feierte einen klaren Start-Ziel-Sieg. Schmid verpasste das Podium um gut fünf Sekunden.

"Ich bin eigentlich zufrieden, obwohl wir den Stockerl-Platz nicht ganz erreicht haben. Er ist richtig stark gelaufen", sagte Weinbuch zu Schmids Leistung: "Er hat brutal gekämpft, hat zu Hause alles rausgeholt. Er ist permanent ganz vorn dabei, da kann ich nur den Hut ziehen."

Eric Frenzel (Geyer) verbesserte sich nach dem 13. Platz im Springen noch auf Rang zehn, Johannes Rydzek (Oberstdorf) wurde 15. Terence Weber (Geyer), nach dem Springen 21., startete nicht über die 10 km, da er sich gesundheitlich nicht völlig fit fühlte.