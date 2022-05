Nationalverteidiger Moritz Seider winkt in der Eishockey-Profiliga NHL die Auszeichnung als Rookie des Jahres.

Köln (SID) - Nationalverteidiger Moritz Seider winkt in der Eishockey-Profiliga NHL die Auszeichnung als Rookie des Jahres. Der 21-Jährige von den Detroit Red Wings hat es in die Endauswahl geschafft, das gab die NHL am Mittwoch bekannt. Seiders Konkurrenten sind Michael Bunting ( Toronto Maple Leafs) und Trevor Zegras ( Anaheim Ducks), der Gewinner erhält die Calder Trophy.

Seider führte in seiner ersten NHL-Saison die Bestenliste unter den Rookie-Verteidigern bei Punkten (50) und Assists (43) an. Bei den Toren (7) war der frühere Mannheimer Zweiter. Auf Platz eins landete Seider auch bei Powerplay-Punkten (21), Siegtoren (4) und Schüssen (187). Kein Neuling stand im Schnitt länger auf dem Eis als der WM-Teilnehmer (23:02 Minuten).

Bunting (26) kam auf 63 Punkte (23 Tore, 40 Assists), Zegras (21) auf 61 (23+38). Allerdings spielen beide im Sturm, was bei der Entscheidung für Seider sprechen könnte. Bislang hat kein deutscher Spieler die Auszeichnung erhalten.