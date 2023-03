Köln (SID) - Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die sechste Niederlage nacheinander kassiert. Beim 1:3 bei den Philadelphia Flyers blieb der deutsche Abwehrspieler ohne Scorerpunkt, in der Eastern Conference gehören Detroit (13.) und Philadelphia (14.) zu den schlechtesten Teams. Sie haben keine realistische Chance mehr auf eine Play-off-Teilnahme.

Deutlich besser sieht es für Torhüter Philipp Grubauer und Seattle Kraken aus. Im Duell mit seinem Ex-Team Colorado Avalanche setzten sich der gebürtige Rosenheimer und Co. 3:2 nach Verlängerung durch. Grubauer parierte 21 der 23 Schüsse auf sein Tor, dank des Treffers von Yanni Gourde in der Verlängerung feierte Seattle den vierten Sieg in Serie. Das Team liegt in der Western Conference auf Platz vier.

Ganz vorne im Westen sind weiterhin die Vegas Golden Knights, bei denen Star-Torhüter Jonathan Quick ein erfolgreiches Debüt feierte. Der langjährige Goalie der Los Angeles Kings, der über die Zwischenstation Columbus Blue Jackets nach Vegas transferiert wurde, wehrte beim 4:3 gegen die Montreal Canadiens 25 von 28 Schüssen ab.