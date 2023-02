Mailand (SID) - Die italienische Skirennläuferin Elena Fanchini ist nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von 37 Jahren gestorben. Das teilte der italienische Skiverband FISI am Mittwoch mit. Die Speed-Spezialistin gewann 2005 WM-Silber in der Abfahrt. In dieser Disziplin feierte sie auch ihre zwei Weltcupsiege.

US-Superstar Mikaela Shiffrin erklärte am Rande der alpinen Ski-WM im französischen Courchevel und Meribel, dass sie Fanchini "nie vergessen" werde.

Fanchini war während ihrer gesamten Karriere von Verletzungen geplagt, vor allem an ihren Knien, die nach eigenen Angaben "aus Glas" bestanden. Sie verpasste die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang und verletzte sich bei ihrer Rückkehr später im Jahr nach der Operation eines Tumors schwer: Sie stürzte im Training und erlitt einen Fingerbruch, einen Wadenbeinbruch und eine schwere Prellung des linken Knies. 2020 trat sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Nadia (WM-Silber 2013 in der Abfahrt) zurück.