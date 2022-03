Skirennläuferin Lena Dürr will nach der Enttäuschung bei Olympia beim Weltcup im schwedischen Are zurückschlagen.

München (SID) - Skirennläuferin Lena Dürr will nach der Enttäuschung bei Olympia beim Weltcup im schwedischen Are zurückschlagen. "Das ist einfach mein Lieblingsstopp im ganzen Jahr", sagte die 30-Jährige und betonte: "Mir geht es gerade sehr gut. Ich freue mich brutal auf den Saisonendspurt, vor allem auf das letzte Rennen in Are vor dem Finale."

Im Slalom von Peking war die Münchnerin als Führende nach dem ersten Lauf noch auf Goldkurs gelegen, musste sich dann aber mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Nun will Dürr in Schweden wieder Erfolge feiern. "Im letzten Jahr ist dort mit Platz vier und fünf der Knoten so ein bisschen geplatzt, die Erinnerungen sind also sehr positiv, und ich freue mich extrem, da zurückzukommen", sagte sie.

Am Freitag steht in Are ein Riesenslalom auf dem Programm, ehe es am Samstag im Slalom um Weltcup-Punkte geht. Die Männer um Hoffnungsträger Linus Straßer fahren am Mittwoch (ab 17.45 Uhr) als Ersatz für das ausgefallene Rennen von Zagreb einen Slalom in Flachau/Österreich. Am Wochenende sind zwei Riesenslalom-Rennen in Kranjska Gora (Slowenien) geplant.