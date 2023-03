Bakuriani (SID) - Ski-Freestylerin Muriel Mohr ist bei der WM im georgischen Bakuriani auf einen bemerkenswerten sechsten Platz im Big-Air-Wettbewerb gesprungen. Die 16 Jahre alte Schülerin aus Aschheim bei München, die zuvor im Weltcup erst drei Mal in der Disziplin Slopestyle an den Start gegangen war, flog mit einem Rückstand von 63,50 Punkten allerdings deutlich am Podest vorbei.

Die WM-Debütantin hatte zuvor bereits den elften Rang im Slopestyle-Wettbewerb belegt, ihre Platzierung im Big Air ist die beste für den Deutschen Skiverband (DSV) bei einer WM. Mohr gilt als herausragendes Talent. Bei der Junioren-WM 2021 hatte sie Silber im Slopestyle und Big Air gewonnen.

Die Goldmedaille holte sich die Olympiazweite Tess Ledeux aus Frankreich (186,75 Punkte) vor Sandra Eie aus Norwegen (175,00). Dritte wurde Megan Oldham aus Kanada (174,00), die in Bakuriani bereits Silber im Slopestyle gewonnen hatte.

Bei den Männern siegte überraschend Troy Podmilsak aus den USA (187,75) vor Lukas Müllauer aus Österreich (184,50). Für Olympiasieger und Slopestyle-Weltmeister Birk Rudd aus Norwegen (183,50) blieb nur Bronze.