Méribel (SID) - Angeführt vom Power-Paar Lena Dürr und Linus Straßer will die deutsche Mannschaft bei der alpinen Ski-WM in Courchevel und Meribel am Dienstag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) endlich die erste Medaille einfahren. Auf dem Programm steht zu Beginn der zweiten Woche der Team-Wettbewerb, in dem die Deutschen in der Vergangenheit gute Resultate erzielt haben.

"Wir freuen uns alle riesig drauf. Es wird sicher wieder enge Derbys geben, aber wir hoffen, die Hundertstel sind auf unserer Seite", sagte Dürr, die bei Olympia 2022 in Peking zur deutschen Silber-Mannschaft gehörte. Ein Jahr zuvor hatte das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei der WM in Cortina d'Ampezzo Bronze gewonnen. Bei anderem Modus wurde Deutschland 2005 in Bormio sogar erster Weltmeister.

Die Konkurrenz wird freilich härter. Alpinchef Wolfgang Maier spionierte am Montag beim Training der Konkurrenz und stellte danach fest: "Es treten alle mit den guten Leuten an, der Wettbewerb wird nicht mehr belächelt. Am Ende will jeder diese Medaille haben." Neben Dürr und Straßer gehören Andrea Filser, Jessica Hilzinger, Alexander Schmid und Fabian Gratz zum deutschen Team.

Am Start am sind die 16 besten Nationen im Weltcup. Die Deutschen, auf Rang sieben geführt, werden es in der ersten Runde mit den zehntplatzierten Schweden zu tun bekommen. Gefahren wird im Parallel-Format. Pro Runde gibt es vier Duelle: zweimal Frau gegen Frau und zweimal Mann gegen Mann. Steht es 2:2, entscheidet die bessere Gesamtzeit der jeweils schnellsten Frau und des schnellsten Mannes.