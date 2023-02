Lena Dürr und Linus Straßer führen das Aufgebot der deutschen Skirennläufer für die am Montag beginnende WM im französischen Courchevel/Meribel an.

München (SID) - Die Medaillenhoffnungen Lena Dürr und Linus Straßer führen das Aufgebot der deutschen Skirennläufer für die am Montag beginnende WM im französischen Courchevel/Meribel an. Insgesamt nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) 14 Athletinnen und Athleten für den Saisonhöhepunkt vom 6. bis 19. Februar.

Auch Abfahrer Thomas Dreßen, in diesem Winter nach langwieriger Verletzungspause zurück im Weltcup, zählt zum deutschen WM-Kader. "Ich fühle mich im Moment sehr gut", sagte der 29-Jährige und freute sich auf den für ihn neuen Hang in den französischen Alpen: "Es schaut cool und spannend aus. Alles ist dabei. Die Strecke und die Charakteristik vom Hang an sich finde ich cool, und ich freue mich drauf."

Vor allem auf Dürr dürfte jedoch ein besonderes Augenmerk liegen. Die 31-Jährige stand in dieser Saison bereits viermal auf dem Podium, zuletzt gewann sie beim Rennen in Spindlermühle/Tschechien den ersten Slalom-Weltcup ihrer Karriere. Straßer, ebenfalls Slalom-Spezialist, erreichte in diesem Winter genau wie Kira Weidle bereits zweimal das "Stockerl".

Insgesamt stehen in Courchevel/Meribel 13 Rennen auf dem Programm. Gestartet wird am Montag mit der Alpinen Kombination der Frauen, die Wettbewerbe enden am 19. Februar mit dem Männer-Slalom. - das deutsche Aufgebot im Überblick:

Frauen: Emma Aicher (Mahlstetten), Lena Dürr (Germering), Andrea Filser (Wildsteig), Jessica Hilzinger (Oberstdorf), Kira Weidle (Starnberg)

Männer: Romed Baumann (Kiefersfelden), Thomas Dreßen (Mittenwald), Josef Ferstl (Hammer), Sebastian Holzmann (Oberstdorf), Simon Jocher (Garmisch), Andreas Sander (Ennepetal), Alexander Schmid (Fischen), Dominik Schwaiger (Königssee), Linus Straßer (München)