Köln (SID) - Skilangläuferin Laura Gimmler hat im letzten Sprint vor der WM in Planica eine starke Generalprobe abgeliefert. Die Oberstdorferin zog im italienischen Toblach erstmals in ihrer Karriere in ein Finale der besten sechs Läuferinnen ein, war dort aber chancenlos und belegte somit den sechsten Rang. Nicht zu schlagen war Olympiasiegerin Jonna Sundling aus Schweden.

Auch Gimmlers Oberstdorfer Teamkollegin Coletta Rydzek überzeugte keine drei Wochen vor den Titelkämpfen in Slowenien (21. Februar bis 5. März), Rang sieben bedeutete für die Schwester von Kombinierer Johannes Rydzek ebenso wie für Gimmler das zweitbeste Ergebnis der Karriere. Victoria Carl (Zella-Mehlis) rundete als Achte das starke Ergebnis ab.

"Das ist das Motivationszuckerl, das wir vor einer WM brauchen", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder: "Das kann sich absolut sehen lassen, das war eines unserer besten Teamergebnisse im Sprint. Die Mädels haben attackiert, das hat mich richtig gefreut."

Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig (Oberwiesenthal) scheiterte dagegen als 43. bereits in der Qualifikation. Die 26-Jährige, die in Südtirol nach drei Wochen Training in den Weltcup zurückkehrt, rechnet sich aber ohnehin am Samstag über die zehn Kilometer deutlich mehr aus. Pia Fink (Bremelau/18.) und Sofie Krehl (Oberstdorf/22.) schieden im Viertelfinale aus.

Bei den Männern holte Dominator Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) seinen 13. Saisonsieg. Der einzige deutsche Starter Friedrich Moch (Isny) scheiterte als 53. in der Qualifikation.