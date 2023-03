Köln (SID) - Skispringerin Katharina Althaus hat im ersten Wettkampf nach ihrem Dreifach-Gold bei der WM einen weiteren Sieg verpasst. Die Oberstdorferin führte am Holmenkollen in Oslo nach dem ersten Durchgang, fiel bei schwierigen Windverhältnissen aber noch auf den fünften Rang zurück. Der Sieg zum Auftakt der Raw-Air-Tour ging an die Österreicherin Chiara Kreuzer ( Österreich).

Althaus steuerte nach einem Sprung auf 126,0 m zunächst klar auf Siegkurs, 120,5 m im zweiten Durchgang reichten aber nicht. Teamweltmeisterin Selina Freitag (Aue) folgte auf dem sechsten Rang, Juliane Seyfarth (Ruhla) und Luisa Görlich ( Lauscha) belegten die Plätze 20 und 21.

Im Gesamtweltcup machte Althaus als Zweite mit jetzt 1247 Punkten Boden auf die führende Österreicherin Eva Pinkelnig (1506) gut, die nur Elfte wurde. Vier Wettkämpfe vor Saisonende hat Althaus aber nur noch theoretische Chancen. In der Gesamtwertung der Raw-Air-Serie führt die Slowenin Ema Klinec nach drei von zwölf Wertungssprüngen, Althaus ist Fünfte.

Für die Frauen endet die Norwegen-Tour anders als für die Männer schon am Donnerstag in Lillehammer, da die Frauen-Premiere des Skifliegens in Vikersund nicht mehr für die Gesamtwertung zählt.