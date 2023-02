Köln (SID) - Snowboarderin Annika Morgan ist zum dritten Mal in ihrer Karriere der Sprung auf ein Weltcup-Podest gelungen. Die 20-Jährige vom SC Miesbach zog in der Slopestyle-Qualifikation in Mammoth Mountain/USA als Dritte erstmals seit den Olympischen Spielen in Peking wieder in ein Finale ein. Da dieses wegen starker Winde abgesagt werden musste, wurde das Ergebnis der Qualifikation gewertet.

"Ich freue mich voll über den Postplatz. Natürlich wäre ich gerne im Finale gefahren, aber das ging heute nicht", sagte Morgan, die damit auch die Qualifikationsnorm für die in zwei Wochen beginnenden Weltmeisterschaften im georgischen Bakuriani erfüllte. Zuvor steht für die deutschen Freestyle-Teams am kommenden Wochenende noch der Weltcup in Calgary auf dem Programm.