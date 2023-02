München (SID) - Zwei Rennen weniger für Ramona Hofmeister und Co.: Der für 11. und 12. März geplante Parallel-Weltcup der Snowboarder im italienischen Livigno muss abgesagt werden. Das teilte der Ski- und Snowboardverband (FIS) am Freitag mit. Die Absage habe wirtschaftliche Gründe, hieß es.

In Livigno sollten ein Parallel-Riesenslalom und ein Parallel-Slalom stattfinden. Damit stehen in diesem Winter nach der WM in Bakuriani/Georgien (19. Februar bis 5. März) nur noch Rennen in Rogla/Slowenien (15. März) und Berchtesgaden (18. März) auf dem Programm.