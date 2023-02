Bakuriani (SID) - Die deutschen Snowboarder blicken trotz des enttäuschenden WM-Auftakts zuversichtlich auf die nächste Entscheidung im georgischen Bakuriani. "Die Gespräche waren sehr positiv im Hinblick darauf, dass es im Parallel-Slalom funktioniert", sagte Verbandspräsident Hanns-Michael Hölz vor der zweiten Medaillenentscheidung der Racer am Dienstag (10.00 Uhr/sportschau.de und Eurosport).

"Alle sind motiviert und wissen, worum es geht. Ich bin sehr optimistisch, dass wir ein besseres Ergebnis abliefern", ergänzte Hölz. Am Sonntag waren Mitfavoritin Ramona Hofmeister und Co. im Parallel-Riesenslalom wie bei Olympia in Peking ohne die erhoffte Medaille geblieben.

"Ich denke, jeder kann nachvollziehen, dass wir nicht happy sind mit dem Start", sagte Hölz: "Da kamen unterschiedliche Faktoren zusammen. Das fängt mit der Piste an und geht weiter mit der Wind- und Wettersituation." Das Team sei aber "professionell genug", um mit der schwierigen Lage im Kleinen Kaukasus umzugehen.

Nach dem Parallel-Slalom steht für die Racer am Mittwoch noch die Team-Entscheidung auf dem Programm. In beiden Wettbewerben gehören die deutschen Athleten um die dreimalige Gesamtweltcup-Siegerin Hofmeister zu den Medaillenanwärtern. Die WM der Snowboarder und Ski-Freestyler in Georgien endet am 5. März.